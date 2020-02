Jaan Krossist kuuleb kirjandusklubi kohvilauas

Ühtlasi on võimalik kõigil tulijatel heita pilk hiljuti üles pandud näitusele – nimelt on Haljala raamatukogu juhataja Maiga Parksepp kirglik heegeldaja ning tema näputööna valminud ümmargused linikud on sätitud pikale seinale näituseks “Ainult üks pits veel!”.