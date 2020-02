Rakvere Galerii ootab Eesti sünnipäevale pühendatud portreenäitusele teoseid

Kunstnikel on napilt aega teoseid vormistada-viimistleda, et tuua need 17.–19. veebruarini galeriisse või Virumaa Näituste kontorisse.

“Kuraator Riho Hütt palus uutele tegijatele öelda, et ei pea olema just need näod, keda laupäeviti joonistati. Ilus ja huvitav inimene on ka su ema-isa, vanaema, laps, keegi armas inimene või hoopis kolleeg, naaber, tuttav perearst, endine õpetaja. Kõik pildid kõigist on oodatud,” rääkis Virumaa Näituste juht Raivo Riim.