Väike Ingel kutsub kliente ja sõpru sünnipäevakontserdile

Sel puhul toimub täna kell 18 Rakvere Kolmainu kirikus tänukontsert, kus esinevad Kaire Rapur ja Heiko Källo.

“Kontsert tegelikult on mõeldud kõigile, kes tahavad tulla ja ilusat teistmoodi õhtut nautida. Selle õhtuga soovin mina ise aga tänada kõiki neid inimesi, keda Väike Ingel on läbi aegade puudutanud, kas siis olles klient, töötaja või koostööpartner,” rääkis Väikese Ingli looja, Laliya OÜ tegevjuht Evelin Liiva.

Liiva ütles, et tema eesmärgiks oli Väikese Ingli sünniga luua kooskäimise koht, kuhu inimene saaks tulla hetkeks aega maha võtma ja ka abi leidma, kui elus on raskem periood. Väikesest Inglist leiab muu hulgas poolvääriskive ning nendest valmistatud ehteid, aga ka kauneid lilli ja lilleseadeid.

“Kümme aastat on näidanud, et inimesed on meie juures leidnud abi, lohutust, tuge ja ka omamoodi tarkuseid. Kas siis läbi raamatute, juhuslike vestluste või kausist võetud sõnumi näol. Inimesed on ise meie juures jaganud abi, tarkuseid ja tuge, olles samas lihtsalt vestluses võõra või juhututtavaga,” kõneles Evelin Liiva.

Ta tunnistas, et Väike Ingel on kasvanud suuremaks, kui ta iial unistada on osanud, ja et ta tunneb oma selja taga nii tugevat tiimi, et teeb ettevalmistusi juba Euroopa turule minekuks ning plaanib veel Eestiski poode avada.