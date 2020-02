Pomerants õigustas presidendi otsust pensionireformi seadus vetostada  

"Poliitiline küsimus võib olla selles, et mis on tähtsam: kas see, et sa viid oma poliitilise lubaduse ellu seetõttu, et usud sellesse, arvad, et see on hea või võtad selle poliitilise lubaduse ette seepärast, et sa loodad, et see populistlikult tõstab sinu reitingut. Ma arvan, kui me räägime Helir-Valdor Seederist, siis see esimene on ilmselt mingisuguses variandis teostumas. Mida ta arvas või lootis selles teises osas, et kuidas see mõjutab Isamaa edu Eesti poliitikamaastikul, siis tuleks kasutada seda metoodikat, mida mina alati kasutan, pöörduda algallika poole," selgitas Pomerants ERR-ile ja lisas, et toetab reformi puhul seda, et on olemas vabatahtlikkuse võimalus.