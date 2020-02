Politsei otsib Lääne-Virumaal kadunud 45-aastast Kalevit

Kalev lahkus oma tööandja juurest Lääne-Virumaal Viru-Nigula vallas neljapäeval ja sama päeva õhtul oli tööandjal temaga telefonitsi ka viimane kontakt. Siis ütles Kalev, et viibib Tartu vangla juures, kuid selle lähistelt ei ole teda leitud. Kuna mehel esineb kohati probleeme aja- ja kohatajuga, võib ta viibida ka hoopis teises maakonnas.

Politsei on otsinud Kalevit piirkondadest, kuhu ta oleks võinud liikuda, ning inimeste juurest, kelle juurde ta võinuks minna, kuid seni on tema asukoht tuvastamata. Ta võib varju otsida kõrvalhoonetest, seega palub politsei olla inimestel tähelepanelik ja vaadata üle oma abihooned, näiteks kuurid, küünid, garaažid ja laudad. Samuti on talle tuttavad varjupaigad, kuhu ta ka võib suunduda.