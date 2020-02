Lääne-Viru jahimehed saavad küttida veel ühe hundi

Eesti jahindusorganisatsioonid on moodustanud huntide ohjamisalad, nende hulgas on ka Virumaa ja Lääne-Virumaa piirkond, mis algavad Jõgeva-Põltsamaa joonelt ja ulatuvad üle Koeru kuni mereni. Lääne-Viru ohjamisalasse kuulub ka jupike Ida-Virumaad. Mõlemal ohjamisalal võib kuni käimasoleva hundijahihooaja lõpuni küttida veel ühe looma, lisaks siis veel see personaalne luba.

Hundijahti mõlemas nimetatud piirkonnas koordineerib Rakvere Jahindusklubi tegevjuht Jaan Villak. "Lääne-Virumaal kütitud hundid tabati mõlemad eelmise aasta lõpus, üks Pajusti ja teine Porkuni jahipiirkonnas," rääkis ta. "Mis puudutab Laekvere kandis koeri kimbutanud hunti või huntidesse, siis nende kohta on teooria, et seal tegutses Jõgeva kandist pärit seltskond. Neil pole mingi probleem selline retk ette võtta. Aga see on vaid teooria, sest lund ju pole ja jälgi ei näe."

Villaku sõnul pole sugugi tavaline, et hunt tuleb koduhoovile ja murrab koera. "Need on ebatavalise käitumisega hundid ja väga tihti neid ei esine," rääkis jahimees. "Toidupuudust huntidel pole ja koer ei kuulu nende tavamenüüsse. Jahikoer on teine asi: neid murravad hundid kui konkurente. Aga kuna ka Jõgeva kandis on hundid koeri murdnud, siis me oletamegi, et see on üks ja sama seltskond, kes nõnda ebatavaliselt käitub."

Kuulsusrikka Sindi hundi kohta puuduvad jahimeestel igasugused andmed. Eelmisel talvel päästeti teatavasti Sindi paisu juures läbi jää vajunud hunt, kes sai kaela saatjaga kaelavõru, aga viimased andmed sellelt tulid Ida-Virumaalt ja pole teada, mis hundist edasi sai. "On ka võimalik, et hunt läks Venemaale ja lasti seal maha," oletas Jaan Villak. "Hundid nagu paljud teised loomad ujuvad hästi ja Narva jõgi pole neile mingi probleem. Meil oli siin ju üks juhus, kui üks mandrilt Saaremaale ujunud metssiga põrkas jahiga kokku. Neil on mingi sisemine lokaator ja instinkt, mis sunnib ka suuri veekogusid ületama."