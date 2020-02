Lontovas põrkuvad ärihuvid looduse ja elanike huvidega

Kunda linna üks vanemaid piirkondi on Lontova ehk niinimetatud Vana-Kunda. Algselt oli tegemist iseseisva asulaga, mis ühendati 20. sajandi alguses Kundaga. Lontova on ajalooliselt oluline asupaik, kuna 1805. aastal allkirjastas keiser Aleksander I määruse, millega rajati Lontovasse sadam, mistõttu just Lontova soodustas piirkonna arengut ja oli otsustava tähtsusega tsemenditööstuse rajamisel.