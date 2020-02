Lavakunsti valguse kiirgamine kestab edasi

Tellijale

Mõlemale oli Rakvere teater esimene leivaisa, lavaristsed tuli neil läbi teha just Rakvere teatris. Indrek Taalmaa ütles, et suure tee alguses õppis ta siin, väikelinna teatris, astmetena lavakunsti ja näitlejameisterlikkust. “Ta andis kaasa kollektiivitunnetuse. Teater on kollektiivne kunst ja nii jääb,” lausus Taalmaa.