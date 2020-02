Verekeskus kutsub kampaaniaga verd loovutama

Regionaalhaigla verekeskuse vanemarsti Gulara Khanirzayeva sõnul vajab Eesti haiglates vereülekannet ligi 14 000 patsienti aastas. Doktor Khanirzayeva lisas, et abivajaja rolli võivad õnnetu juhuse tõttu sattuda sõbrad, lähedased ja tuttavad ning doonorivere olemasolust võib ühel päeval sõltuda ka meie enda elu. "Loovutades verd, saame olla kindlad, et Eestis on piisavad varud, et päästa kõikide abivajajate elusid, sest ootamatute saatusekäänakute eest ei ole meist keegi kindlustatud. Seetõttu võiks igal hea tervisega täisealisel kodanikul tuksuda südames soov olla päästja. Selleks ei pea olema arst, et päästa elusid. Piisab vaid heast tahtest."