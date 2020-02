Postikulleri argipäev: paarsada kilomeetrit löökauke

Triin Kaukveri teeninduspiirkonda jääb ka Kadrina valla Mõndavere küla, mida läbivat teed kasutavad nii metsaveokid kui ka polügoonile siirduv kaitseväetehnika. "Ühel hetkel ma lihtsalt keeldun siia sõitmast," lausus Triin Kaukver. "Juba praegu on kompromiss: kokkuleppel külarahvaga käin Mõndaveres kaks korda nädalas, et nad ikka vajalikud saadetised kätte saaksid. Aga kui olukord ei parane, siis ma tõesti enam sellesse külla ei tule."

Triin Kaukveri postringi pikkus on 290 kilomeetrit, millest 70 protsenti moodustab kruusatee. Mõndavere pole ainus koht, kus tee on väga halvas seisus, postikullerite "mustas nimekirjas" on näiteks ka Kihlevere, Ama, Tokolopi, Undla ja veel mitu teist küla.