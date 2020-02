Põhjakeskuses saab uudistada Harley-Davidsoni mootorratast

Motoexotica projektijuhi Anders Urbeli sõnul on Harley-Davidsoni loosist kujunenud publiku tõmbenumber. "Hämmastav on näha, et inimesed, kellel varasem kokkupuude mootorratastega puudub, on läinud lausa nii kaugele, et on peale võitu endale mootorrattajuhi loa ära teinud," lausus Urbel.