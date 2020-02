Tiitlikaitsja võtab mängu Tapaga tõsiselt

"Nagu tabeliseiski näitab, on Tapa ohtlik," kinnitas Serviti meeskonna peatreener Kalmer Musting. "Võib kindel olla Tapa plaanis ajada taga igat punkti, et Viljandit edestada, aga eks meiegi tahame püsida Kehrast ja Tallinnast eespool."

Spordiklubi Tapa tiimi peatreener Elmu Koppelmann kostis omakorda, et jõulukuul peetud mängu numbrid ei peegelda täit tõde. "Serviti oli siis tiheda mänguperioodi järel päris tühi ja see peegeldus tulemuses," lausus ta ja lubas, et soosiku vastu minnakse kindlasti võitlema. "Kui mänguskeemist kinni peetakse, siis on paljugi võimalik. Põlvasse sõidu eel on alati küsimus, kas saame kõik pallurid kaasa, aga koosseisuprobleeme meil siiski pole," lisas Koppelmann.