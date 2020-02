Politsei tähistas Eesti vabariigi aastapäeva Rakvere Keskväljakul piduliku rivistusega

Ida prefektuuri prefekt Tarvo Kruup nimetas politseinikke ja piirivalvureid kangelasteks, kes saadavad korda tuhandeid heategusid. “Usun, et kõik need kangelased väärivad kogukonna tähelepanu,” sõnas prefekt. Virumaa politseijuht rõhutas kogukonna ja politsei vahel kasvavat usaldust, mis on oluline turvalisuse tagamisel.