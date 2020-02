Lasteaias lahvatas tüli raha pärast

Tellijale

Kooli direktor pöördus selles asjas haridus- ja teadusministeeriumi, mille õigusnõunik Indrek Kilk vastas, et talle jääb ebaselgeks omavalitsuse käitumine. Õigusnõunik selgitas, et kui töötaja koormust vähendada, peab eksisteerima olukord, kus tegemist vajava töö hulk on vähenenud. “Võib ju spekuleerida, et tööandja võib ühel hetkel ka leida, et tehtav töö (mis ei ole vähenenud) on võimalik teha senisest lühema aja jooksul,” märkis Kilk koolijuhile saadetud vastuses. Kilgi sõnul eeldaks see kindlasti töötajatele selgituste andmist. “Arvestades, et üldjuhul inimesed, kes seda soovivad, töötavad täiskoormusega, ei ole mõistlik, et tööandja tekitab olukorra (tõenäoliselt kulude kokkuhoidmise aspektist lähtudes), kus teatud hulk inimesi töötab senise täiskoormuse asemel edaspidi umbes 0,95 vmt koormusega,” kirjutas Kilk ja andis hinnangu: “Juhul kui asjakohast põhjust selliseks tegevuseks ei esine, siis võib öelda, et tööandja on tuima näoga töötaja(te)st mööda vaadanud.”