Viiekordne virulane Jaan Kross 100

Aastal 1988 tunnustati vast asutatud auhinnaga Jaan Krossi romaani “Wikmani poisid”. Aastal 1993 pälvis auhinna “Tabamatus”, 1996 “Mesmeri ring”, 1998 “Paigallend” ja 2003 “Kallid kaasteelised”. Heidame neisse pilgu, et mõelda klassikule ja Eestile.

“Wikmani poisid”

Teisel pool võttis riigivanem sekretärilt telefoni ja ütles: “Kuulge, härra Wikman, minu poiss tuli täna nudiks pöetud peaga koju ja kaebas, et on koolis vägivaldselt paljaks pügatud. Kuidas ja kelle korraldusel teil seal niisugune asi sündis?” Direktor Wikman vastas: “Härra riigivanem, see sündis meil täiesti normaalselt ja minu isiklikul korraldusel. Sest minu poestel on seitsmendas klassis seitlikandmine keelatud.”

Riigivanem ütles: “Teate, mismoodi teil seal ü l d i s e l t on, see on teie asi. Aga et te m i n u poisil – –.” Selle peale oli härra Wikman juba õige valjusti hüüdnud: “Härra riigivanem! Mina räägin oma poestele igas kodanikuõpetuse tunnis, et Eesti on demokraatlik vabariik, mis tähendab seda, et kõik kodanikud on meil seaduse ees võrdsed. Ja koolipoeste jaoks on esimeseks seaduseks k o o l i k o r d. Kas te tahate ütelda, et ma olen rääkinud neile valet?!”

Riigivanem oli ütelnud: “Hea küll, hea küll, aga erandid teatavasti kinnitavad reeglit. Ja ma tahaksin loota, et te saate edaspidi aru – –.” [---] Ja selle peale oli härra Wikman vastanud: “Ei, härra riigivanem, ma ei keela. Aga ainult tingimusel, et ta kannab oma seitlit mõnes teises koolis.”

“Tabamatus”

21. veebruari hommikuks oli neil Manifest valmis ja paaris eksemplaris ümber kirjutatud. [---] Kella üheksa aegu hommikul – tähendab peaaegu veel hämaras – sõitis Päästekomitee auto Tallinnast välja. [---] Paar eksemplari käsitsi puhtalt ümberkirjutatud Manifesti oli Pätsi portfellis. Vilmsil oli revolver. Juhtundil koguni kaks, tema oma ja Pätsi oma, mida viimane oli keeldunud kaasa võtmast. Pätsi portfellis oli veel ainult kaks pudelit veini, mida nad külma vastu rüübata kavatsesid, sest auto oli arvatavasti poolkinnine, tähendab metallpandadele tõmmatud puldankatusega ja tselluloidist külgakendega, aga termomeeter näitas miinus 20 kraadi Réaumuri. Hommikune linn oli tühi, hommikune Paldiski maantee Keilani jumala tühi. Ja juba enne Hüüru silda jäid nad hangedesse kinni.

“Mesmeri ring”