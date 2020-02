Ilon Wiklandi “Pikk-pikk teekond” jätkub Virumaal

Näitus käsitleb illustraatori lapsepõlve ja loomingut, toetudes suures osas tema elukäigust inspireeritud Haapsalu-ainelistele lasteraamatutele. “Eksponaatide pakkimine kohvritesse ei ole pelgalt kunstiline taotlus, vaid sel on märgiline seos Iloni elulooga,” ütles Eesti lastekirjanduse keskuse arendusjuht Anneli Kengsepp.

Rändnäituse vorm on inspireeritud Ilon Wiklandi elutee pöördelistest sündmustest ja selle sisu avab, kuidas ande, töökuse, tahte ja hea õnne varal sai sõjapõgenikust maailmakuulus illustraator. Lastele pakub näitus mitmesuguseid tegevusi ja kaasamõtlemisülesandeid. Näituse viis värvilist kohvrit avatakse raamatukogude teematundides, mida annavad raamatukogude töötajad. Üheskoos saab uurida Wiklandi illustreeritud raamatuid ja lahendada ülesandeid.

​Näitus on valminud Eesti lastekirjanduse keskuse, Iloni Imedemaa ja Lääne maakonna keskraamatukogu koostöös ning selle on kujundanud kunstnik Kaie Kal. Näituse valmimist on toetanud ka Haapsalu linn kui Iloni Imedemaa asupaik. Lääne-Virumaal peatub ­näitus 17. veebruarist 3. märtsini Lääne-Virumaa kesk­raamatukogus, 4.–6. märtsini Haljala vallaraamatukogus, 9.–13. märtsini Tapa vallaraamatukogus, 16.–18. märtsini Vinni-Pajusti raamatukogus, 19. märtsil Laekvere raamatukogus, 20. märtsil Muuga raamatukogu ööraamatukogus ja 23.–27. märtsini Uhtna raamatukogus.