Apteekrite liit laidab katseid tühistada reform

“Riigikogu on avaldanud apteegireformi toimumisele alates 2014. aastast toetust juba viiel korral. Seega on tegelikult valik proviisoriapteekide süsteemile ülemineku kasuks tehtud juba ammu,” rääkis Eesti Apteekrite Liidu peaproviisor Kaidi Sarv. Tema sõnul on reformi puhul tegemist põhimõttelise muudatusega tervishoiusüsteemis.