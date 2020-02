Vaade: omavalitsemine erakätesse

Mul on radikaalne ettepanek: anname omavalitsuse tegevjuhtimise erakätesse. Korraldame hanke, rangelt ette valmistatud ja kaalutletud raamistikus muidugi, ja las siis parim pakkuja võidab. Ning tegevjuhib.

Omavalitsuses on võim nagunii poliitilise volikogu käes, kes määrab ära eelistatud valdkonnad ja suunad. Miks siis peab ka tegevjuhtimine olema politiseeritud, kui see tegelikult seisneb vaid käskude ja juhiste elluviimises? Näiteks Pärnu volikogus läks koalitsioon laiali ja põhjuseks oli sild. Nii hull asi polnud, et ühed tahtsid silla üle jõe ehitada risti ja teised pikuti, küll aga ei suudetud kokku leppida, kas kõigepealt remontida vana ja alles siis asuda uut ehitama või vastupidi.