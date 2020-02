Kiri: kikilips keset parki

Tellijale

Mina olin algusest peale seda meelt, et parim koht uue kooli jaoks oleks olnud ametikooli juures asuv niinimetatud õunaaed. Olen nõus nendega, kes arvavad, et koolimaja koht linnaruumis on ebaloogiline. Aga nüüd on nii, et tuleb kikilipsukujuline pargimaja. Ülesanne projekteerida koolimaja Kotli kooli ja Pärdi maja kõrvale Rakvere keskväljakule seadis arhitektide fantaasialennule ranged piirangud.