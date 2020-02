Kadrina keskkool peab jääma

Kadrina keskkool on läbi aastakümnete olnud Kadrina kandi inimeste liitja ja meie noorte innustaja. Siit on hea tuule tiibadesse saanud terved põlvkonnad. Nii need, kelle juured ulatuvad sajandite taha, kui ka need, kes on ise valinud oma elukohaks Kadrina. Selle kooli väärtust siin elavatele peredele on võimatu ülehinnata. Tugeva gümnaasiumiastmega kooli loomine on traditsioonidest hooliva kogukonna suurim saavutus läbi oma aja- ja kultuuriloo. See väärtus on alati suurem rahast ja ajast, mis selle loomiseks on kulutatud.