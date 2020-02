Rakvere linn tunnustab Kroonimärgiga kolme inimest

Rakvere linnavalitsuse otsusega pälvivad linna teenetemärgi tänavu Rakvere teatri kauaaegne näitleja Helgi Annast, Rakvere haigla juhatuse esimees Ain Suurkaev ja staažikas ettevõtja Tõnu Leppik. Teenetemärgid antakse üle Rakvere linnapea Triin Vareki ja linnavolikogu esimehe Mihkel Juhkami Eesti vabariigi aastapäeva vastuvõtul Rakvere teatris pühapäeval, 23. veebruaril.

Helgi Annast lõpetas 1972. aastal Tallinna konservatooriumi lavakunstikateedri viienda lennu. Samal aastal sai temast Rakvere teatri näitleja. Ligi 50 tööaasta jooksul on Helgi Annast üles astunud enam kui 50 Rakvere teatri lavastuses, ta on pälvinud tunnustust nii kolleegidelt kui ka teatrikülastajatelt. Helgi Annasti praeguses repertuaaris on esindatud laste- ja noortelavastus, eesti algupärand ning draamaklassika. Ta on osalenud ka filmides (1990 “See kadunud tee”) ja teleseriaalides (2018 “Pank”). 1979. aastal tunnustati teda teatriliidu aastapreemiaga Sonja rolli eest lavastuses “Onu Vanja”. 40 aastat hiljem, 2019 valminud “Onu Vanja” uues lavaversioonis on tal täita Marina roll. Oma tööeetika ja ellusuhtumisega on ta alati kolleegidele toeks ja eeskujuks. Tänastele teatritegijatele on Helgi Annast oluline järjepidevuse kandja ning põlvkondade siduja.

Ain Suurkaev. FOTO: Meelis Meilbaum

Ain Suurkaev töötas aastatel 2005–2012 Rakvere abilinnapeana ja oli 2012–2017 linnavalitsuse liige. Omades pikaajalist ja edukat töökogemust avalikus sektoris, panustas ta Rakvere linnavalitsuses töötades oma energia ja teadmised kultuuri, hariduse ja kogu linnaruumi arengusse. 2012. aastal sai temast AS-i Rakvere Haigla juhatuse esimees. Ain Suurkaev asus Rakvere haiglat juhtima ajal, mil seal tuli vastu võtta mitu olulist otsust ja need kohe ka ellu rakendada. Ain Suurkaev suutis kiiresti saavutada haigla töötajate toetuse kauaoodatud arengusuundadele. Nii valmis 2014. aastal uus õenduskorpus koos haiglahoone soojustamise ja osalise uuendamisega. Nüüdisajastati sünnitus-, laste- ja intensiivravi osakond. Aastal 2018 renoveeriti erakorralise meditsiini osakond ja 2019 pesumaja korpus. Arstide ja meditsiinipersonali töö tarvis on haiglasse soetatud tänapäevaseid seadmeid, mis kiirendavad patsientide ravimisel õigete otsuste langetamist. Rakvere haigla on Ain Suurkaevu juhtimisel arenenud nüüdisaegseks meditsiiniasutuseks.

Tõnu Leppik. FOTO: Meelis Meilbaum

Tõnu Leppik on aastate jooksul olnud Rakvere ajaloolise Pika tänava arendamise eestvedaja. Ta on uuendanud Katariina külalistemaja hoone, kus tegutsevad hostel ja restoran, ning olnud edukas ettevõtja ja tööandja ka tavanditeenuste osutaja ning puidutöösturina. Suure teatri-, kunsti- ja kultuurihuvilisena on Tõnu Leppik toetanud Rakvere vanalinna festivali, linna kultuuri- ja spordiseltside tegevust ning Rakveres toimuvaid kultuuriüritusi. Lisaks on ta panustanud Rakvere Kolmainu kiriku arengusse, olles mitmel perioodil olnud valitud ka kiriku nõukogu liikmeks.

Rakvere linnapea Triin Varek lausus, et Kroonimärk on Rakvere linna kõrgeim tunnustus, mida antakse välja juba alates 1996. aastast. “Valiku tegemine on vastutusrikas ja keeruline, arutelud on põhjalikud ja pikad. Ka sel aastal vääriksid kõik teenetemärgi kandidaatideks esitatud inimesed tunnustust, kuid valik langes just neile kolmele silmapaistvale inimesele,” sõnas linnapea.

Statuudi kohaselt antakse Rakvere linna teenetemärk füüsilisele isikule Rakvere linnale osutatud eriliste teenete eest.

Teenetemärki antakse üks kord aastas ja kuni viiele isikule. Rakvere linna teenetemärgi saajate nimed kantakse Rakvere linna auraamatusse.