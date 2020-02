Tellijale

Panuse eest maakonna avaliku sektori arengusse kuldse vapimärgi rinda saav Rakvere linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami on teenetemärgi saajatest selle jagajatega kõige lähemalt seotud ja oli seetõttu juba ammu teadlik, et talle ülehomme Haljalas korraldataval vastuvõtul auraha rinda pannakse.

“Ma olen sellistes ametites olnud, et rohkem on nagu endal tulnud aumärke üle anda,” sedastas Juhkami ja lisas, et praegune situatsioon muudab ta pisut kohmetuks. “Aga tore, kui inimesed arvavad, et see, mida ma olen teinud, on korda läinud,” sõnas ta.