Pipar ja paprika tahavad külvamist

Sõmerul asuva aianduskaupluse Inglise Aed üks eestvedaja Tarmo Kesküla kõneles, et praegu võib kõik valgusidanejad juba maha külvata. “Valgusidaneja on see, mida mulla peale külvatakse: lobeelia, petuunia, sellised taimed,” sõnas Kesküla. Endal tal on riiulid mulda pandud seemnetega külvikaste täis. Lobeeliaid on ta külvanud näiteks kaheksat sorti.