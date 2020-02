Rimi muutis õhukesed kilekotid tasuliseks

“Õhuke kilekott või üldse kilekott ei ole esmatarbekaup, ilma milleta kuidagi ei saa,” sõnas Rimi vastutustundliku ettevõtluse juht Kat­rin Bats. “Tegime eelmine aasta mitu eksperimenti, kus kõik õhukesed kilekotid maksid viis senti. Tulemus oli see, et õhukesi kilekotte osteti poole vähem kui neid tasuta võeti ehk miljoni asemel pool miljonit. Samal ajal tõstsime ka suurte kilekottide hinda viie sendi pealt 25 sendile. Seda muutust aga ei pidanud kliendid oluliseks hinnatõusuks ning suuri kilekotte osteti sama palju, kui alati on ostetud.”