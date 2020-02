Käsmu rahvamaja uueneb

Tellijale

Väikeses saalis ning köögis on uueks saanud seinad ja põrandad. Kööki on paigaldatud uus puuküttega ahi, mille kõrvale on plaanis osta elektripliit, et iga kord tuld tegema ei peaks. Kuigi praegu raha köögikappide ja mööbli ostuks napib, on tegusatel inimestel pilt, millised need olema peavad, juba silme ees. “Meil on salaplaan, kuidas hakkame siin väikest kohvikut suvel pidama. Selle tarbeks oleks ikka tööpinda vaja,” ütles Käsmu Külaseltsi juhatuse liige Virge Ong.