Elektritõukerattad saavad seaduses oma koha  

"Eelmisel suvel hoo sisse saanud elektritõukeratastega liiklemine on osutunud väga populaarseks ja see tingis vajaduse selgete reeglite kehtestamiseks, et hoida kergete elektrisõidukite kasutamine turvaline ning tagada kõigi liiklejate ohutus. Vahepeal on toimunud reeglite osas põhjalikud arutelud ning oleme jõudnud eelnõuni, mille soovime selle aasta juulist jõustada," ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas.