Tänasel maagilisel kuupäeval abiellub Rakvere linnavalitsuses rekordarv paare

Tänane kuupäev – 20.02.2020 – on Rakvere linnavalitsuse perekonnaseisuametnikele väga eriline, sest täna abiellub rekordiliselt üheksa paari. "See on meie majas seni suurim sõlmitud abielude arv ühel päeval," märkis linnavalitsuse perekonnaseisuametnik Terje Pärnasalu.