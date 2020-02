Raudteeremont toob sõiduplaanidesse muudatusi  

Eesti Raudtee jätkab Tapa–Tartu raudteelõigu ümber ehitamist, et tulevikus saaks tõsta kiirust ja rongireis veelgi sujuvamalt kulgeks.

Vjatkini sõnul on lisaks Tabivere jaama peateele 2020. aastal plaanis remontida Tabivere – Kärkna jaamavahe. Need tööd algavad aprilli alguses ja kestavad esialgse plaani kohaselt juuni lõpuni.

2. märtsist algavad remonditööd toovad mõneminutilisi muudatusi Tartu, Valga ja Koidula liini sõiduplaanidesse. Üksikuid muudatusi on ka Aegviidu ja Pääsküla reiside sõiduplaanis.

Eesti Liinirongid AS on kaubamärgi Elron all tegutsev riigile kuuluv ettevõte, mis pakub ühistransporti elektri- ja diiselrongidega kõigil Eesti rongiliinidel. 2019. aastal tehti Elroni rongidega ligi 8,3 miljonit sõitu.