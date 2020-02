SEB tähistab praktikakonkursi käivitamist maisist tehtud pangakaardi turule toomisega

Keskkonnasäästlik pangakaart on toodetud kaasaegse tehnoloogia abil, kus kokku pressitud maisimassi sisse on paigutatud kaardi kiip ja antenn ning seejärel on kaart mõlemalt poolt kaetud õhukese plastikukihiga. Keskkonnasõbraliku kaardi tootmises kasutatakse söödamaisi, mida kasvatatakse USA-s, Nebraska osariigis. Selleks, et testida keskkonnahoidlikku lahendust Eesti tingimustes, käivitab SEB uue plastiku kasutamise esialgu vaid ISIC- ja ITIC-kaartidel, sest need on tavakaartidest lühema kehtivusajaga. Eduka testimise järel on kavas keskkonnahoidlike kaartide osakaalu ka tavakaartide arvelt suurendada.

SEB juhatuse liige Ainar Leppänen kõneles, et SEB-s võtame toodete ja teenuste uuendamisel järjest enam arvesse nende mõju keskkonnale, aga ka laiemalt ühiskonnale. "Kindlasti on eesmärgiks vähendada keskkonnale tekkivat kahjulikku mõju. Juba praegu jälgime investeeringute jätkusuutlikkust, paberite kasutusmahtu kontorites, käsil on rohelisi valikuid soodustavate laenutingimuste väljatöötamine ning nüüd võtame kasutusele ka 82% ulatuses looduslikest komponentidest toodetud pangakaardid," sõnas ta ning lisas, et kahtlemata oleks kõige keskkonnahoidlikum makselahendus see, mis üldse plastikut ei nõuaks (näitkes mobiilsed rahakotid), kuid täielikult plastikubavade lahenduste arendamine ja nende laiem levik võtab veel aega.

Maisist toodetud ISIC- ja ITIC-kaarti on võimalik tellida SEB internetipangast või pangakontoritest juba aprillis.

Kaardi idee töötasid välja SEB noored kolleegid praktikaprogrammi YouthLAB raames.

"Senine keskkonnasäästlike kaartide kasutuskogemus maailmas on olnud positiivne ning me loodame, et ka Eestis on uued kaardid edukad. Siinkohal innustame meie kliente hoolima oma ökoloogilisest jalajäljest ja jälgima, et vananenud või kasutamata pangakaardid ei satuks loodusesse. SEB klientidel palume tuua vananenud pangakaardid kontoritesse või utiliseerida need koos muu plastikprügiga. Noori, keskkonnast hoolivaid inimesi aga ootame endale praktikale, et mõelda koos uute, jätkusuutlike lahenduste peale," lisas Ainar Leppänen.