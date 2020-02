Rain Veideman astub Eesti koondise rivistuses Põhja-Makedoonia vastu platsile

"Kõik neliteist meest pingutasid trennides kõvasti ja äärmiselt raske oli kaks meest välja jätta," lausus koondise Soomest pärit loots. "Arutasime treeneritega pikalt, et leida parim tasakaal just mänguks Põhja-Makedoonia vastu, ning langetasime otsuse."

Toijala lisas, et Eesti koondise väikeseks eeliseks on nii-öelda pikem pink ehk suurem mängijate valik. "Makedoonia meeskonna põhiraskus langeb kuuele-seitsmele mängijale. Ma tahaks loota, et kõik meie kaksteist mängijat on täielikult valmis vajadusel liidrirolli võtma," tähendas ta.