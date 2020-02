HKScan rajab Tallinna külje alla uue logistikakeskuse.

HKScani kontserni tegevjuht Tero Hemmilä lisas, et uue logistikakeskuse rajamine toetab nii strateegilisi kasvuplaane kui ka aitab täita tarbijate ja ettevõtte enda ootusi vastutustundlikule ettevõtlusele. "HKScanil on ambitsioonikas plaan liikuda süsinikuneutraalsuse suunal. Mitmed investeeringud Eestis nii tootmisesse kui ka logistikakeskusesse aitavad meil seda teed jätkata," rääkis Hemmilä.

Astlanda Ehituse juhatuse esimees Kaupo Kolsar ütles, et firma jaoks on tegemist olulise projektiga, mis võimaldab Eesti juhtiva liha- ja toiduainetööstusettevõtte arengule õla alla panna. "Pakume HKScanile nii-öelda võtmed-kätte-lahendust. See tähendab, et ehitame keskuse omafinantseeringuna HKScani projekti alusel ja sõlmisime selle opereerimiseks nendega kümneaastase rendilepingu," ütles Kolsar.