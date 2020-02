Gripp möllab Lääne-Virumaal jõudsalt

Terviseameti gripikeskuse peaspetsialist Olga Sadikova rääkis, et haigestunute arv on kümme korda suurenenud. "See on peaaegu kaks korda kõrgem Eesti keskmisest haigestumusest 100 000 inimese kohta," lausus Sadikova.

Ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestumine kasvab samuti, võrreldes eelmise nädalaga suurenes see Lääne-Virumaal lausa 20 protsendi võrra.

Rakvere haigla erakorralise osakonnajuhataja Aile Kaasik ütles, et hospitaliseerimist vajavaid haigestunuid oli juba möödunud nädalal. Palju on lastel ja vanemaealistel hingamisteede RS-viirust. Maakonnas levib A- ja B-grippi. "Raskeid gripijuhtumeid on olnud mõned, üks inimene on vajanud intensiivravi," lausus Kaasik. Rakvere haiglast on saadetud üks laps ka ravile Tallinna lastehaiglasse.

Kaasik sõnas, et raskelt on gripp ja viirused kulgenud just lastel, vanemaealistel ja krooniliste haigustega inimestel.