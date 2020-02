Aasta põllumehe tiitliga pärjatud Indrek Klammer sattus pankrotijadasse

Krediidiinfo andmetel on mõlema äriühingu asutaja Indrek Klammer, osanik tema juhitav OÜ Voore Farmid.

OÜ Kupna Mõis põhitegevusala on seakasvatus. Eelmise aasta 31. detsembri seisuga oli seal kolm töötajat. Kui 2017. aastal oli ettevõte 792 euroga kasumis, siis järgmisel aastal juba üle poole miljoniga kahjumis. Tänase seisuga on äriühingu maksuvõlg 39 278 eurot.

OÜ Kulina Mõis juhatusse Indrek Klammer enam ei kuulu, vaid on krediidiinfo põhjal ettevõttega seotud isik. Kulina Mõisa põhitegevusala on liha töötlemine ja säilitamine. Eelmise aasta 30. septembri seisuga oli seal kolm töötajat. Tänase seisuga on maksuvõlg 8063 eurot. Ettevõtte kahjum oli 2016. aastal 72 000, 2017. aastal 162 000 ja 2018. aastal 186 000 eurot.

OÜ Kulina Mõis ajutine pankrotihaldur Martin Krupp ütles kohtus, et kutsus Indrek Klammeri istungile, sest ta on pikka aega ettevõtet juhtinud. Et mõlema osaühingu pankrotiistung olid praktiliselt ühel ajal, Indrek Klammer Kulina Mõisa puudutaval istungil osaleda ei saanud.

OÜ Kulina Mõis ajutine pankrotihaldur Martin Krupp rääkis, et ettevõtte finantsnäitajad on läbi aastate olnud nõrgad. "Mingist hetkest läksid väga nõrgaks," lisas ta.

Krupi hinnangul pidanuks äriühing pankrotiavalduse esitama juba eelmise aasta suvel. Ajutine pankrotihaldur oli küsinud Indrek Klammerilt, miks seda ei tehtud. Klammer oli vastanud, et lootis tootmist taaskäivitada ja tehtud kulud tagasi saada.

Krupi sõnul põhjendas Klammer ettevõtte raskusi veterinaar- ja toiduameti (VTA) pidevalt tehtud ettekirjutustega, mille täitmine, näiteks ventilatsiooni uuendamine ja uue suitsuahju hankimine, tõi kaasa märkimisväärseid kulutusi.

Ettevõttel oli ka kolm kauplust. Eelmise aasta veebruaris suleti Põhjakeskuses olev kauplus, seda põhjendusega, et poodi külastati põhiliselt nädalavahetusel, mil ka konkurendid olid oma toodanguga väljas. Eelmise aasta aprillis suleti kauplus Viru-Jaagupis, sest see töötas kahjumiga.

Oluline roll majandustegevuse halvenemisel olevat Klammeri sõnul olnud see, kui VTA keelas avastatud salmonelloosi tõttu osaühingul Kupna Mõis elussigade müümise. See tähendas, et Kulina Mõis pidi hakkama toorainet mujalt hankima.

Ajutine pankrotihaldur leidis, et OÜ Kulina Mõis varade väärtus on oluliselt väiksem kohustuste suurusest ja ettevõte on püsivalt maksejõuetu. Sellest johtuvalt taotles ta kohtult kuulutada ettevõttele välja pankrot. Vastates kohtunik Maido Rootsi küsimustele, sõnas Krupp, et hindab ettevõtte vara 80 000 eurole, kohustusi on vähemalt 815 000 euro ulatuses. Krupi hinnangul on vara väärtus ajalooline, sest tegemist on Eesti esimese importiva lihatööstusega aastast 1885. Seal tootmise taastamine nõuab Krupi hinnangul väga suuri investeeringuid.

Kui maakonnalehe ja Äripäeva esindajad osaühingu Kupna Mõis pankrotiistungile jõudsid, oli sisuline arutelu juba lõppenud. Jutt käis 90 sea kiire realiseerimise vajalikkusest. Äriühingu juhatuse liige Indrek Klammer selgitas istungil, et üks loom võtab päevas juurde 900 grammi, ja kui sead pankrotiprotsessist sõltuvalt kolme nädala pärast lihakombinaati viia, siis nende kaal ületab juba 110–115 kilogrammi, mis kahandab liha hinda. Lisaks veel lisasöötmisest tulenev täiendav kulu.

OÜ Kupna Mõis ajutine pankrotihaldur Ly Müürsoo nõustus, et lisakulude vältimiseks tuleb sead õigel ajal realiseerida. Kohtunik Ifret Mamedguseinov soovitas hilisemate pretensioonide vältimiseks tehing kooskõlastada ka pankrotiprotsessi olulise osapoole Swedbankiga.