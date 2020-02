Rakvere politseimaja töötajad võtsid lapsed tööle kaasa

Sel nädalal on paljudes töökohtades Eesti Kaubandus-Tööstuskoja algatusel lubatud lapsed üheks päevaks tööle kaasa võtta. Rakvere politseimaja "Tööle kaasa" ürituse üks eestvedajatest Aleksei Osokin tõdes, et laste huvi oma vanemate töö vastu oli suur. "Lapsed said tulla vaatama, millega nende emmed ja issid töö juures tegelevad," ütles Osokin.