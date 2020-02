Linnavalitsus võeti pihtide vahele

Tellijale

Kõigepealt otsustas volikogu pärast enam kui pool tundi kestnud arutelu lükata edasi Näituse ja F. R. Kreutzwaldi tänavaga, Jaama ja Ilu puiesteega ning Maidla ojaga piirneva maaala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise, sest abilinnapea Rainer Miltop ei suutnud volinikele selgitada, miks on vaja planeering just nüüd kehtetuks tunnistada.

Miltop rääkis, et suur osa alast on juba kaetud uue detailplaneeringuga ja tegelikult on planeeringu kehtetuks tunnistamisest huvitatud Näituse tänava ääres endises Nõukogude sõjaväe hoones asuva mööbliäri omanikud, kes soovivad juurdeehitist rajada.