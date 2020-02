Tellijale

Suure rähni kohta on musträhn arg lind ja iga päev ma teda metsas ei kohta, seda enam, et tema koduterritooriumi suurus on 200–1000 hektarit. Kuid kuulda on seda võimsat rähni üsna sageli: tema trillerdamist, kurbliku tooniga venivat kutsehüüdu, trummeldamist või puusepatöid.