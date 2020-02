Uuring: Ida-Virumaa õhu saastatus mõjutab jätkuvalt laste tervist

Õhusaaste ja haiguste vaheliste seoste analüüsil selgus, et peamisteks haigestumist põhjustavateks saasteaineteks on benseen, peenosakesed ja eriti peened osakesed, statistiliselt oluline mõju ilmnes eeskätt selliste krooniliste haiguste nagu astma ja allergia kujunemisele ning lapsepõlves põetud kopsupõletiku või bronhiidi esinemisele.

Saasteainete modelleerimine näitas, et suurim benseenisisaldus on Narva ümbruses, Narvast läände jäävatel aladel ning Jõhvi kandis. Terviseameti keskkonnatervise osakonna nõuniku Märten Lukki sõnul ilmnevad mitmel puhul väga olulised erinevused raporteeritud heitmete alusel modelleeritud ning õhuseirel mõõdetud sisalduste vahel. "Erinevuste põhjused vajaks tulevikus väljaselgitamist," ütles Lukk, kelle sõnul võivad siin olla põhjuseks näiteks raporteerimata hajusheitmed, millele viitab passiivsete proovikogujatega mõõdetud väärtuste sarnasus Ida-Virumaa eri paigus.

Laste hingamisteede haiguste ja kaebuste raporteerimine oli sarnane 2015. aastal tehtud "Põlevkivisektori tervisemõjude uuringuga". Vähem kui protsendi võrra oli tõusnud diagnoositud astma levimus, mis ulatus nüüd 13,8 protsendini. Ent 2015. aastal korraldatud uuringuga võrreldes ilmnes praeguses kliinilises uuringus 602 lapse väljahingatavas õhus oluliselt vähem hingamisteede põletikumarkerit ehk fraktsioneeritud lämmastikoksiidi kõrgenenud sisaldust. "Kõrgenenud sisalduste vähenemine võib viidata asjaolule, et astma on võrreldes 2015. aastaga mõnevõrra paremini diagnoositud, lapsed saavad ravi ning nende hingamisteede põletike hulk on vähenenud," ütles Lukk. "On oluline, et kohalikud perearstid mõistaksid haiguste diagnoosimisel piirkondlikku eripära ehk seoseid õhu saastatuse ja haigestumise vahel."