Konkurss otsib parimaid LEADER-i projekte

"Maaelu võrgustikutöö osakonna üks eesmärk on esile tõsta maaelu arengukava toetust saanud edukaid projektinäiteid," rääkis konkursi eesmärkidest põllumajandusuuringute keskuse direktor Pille Koorberg . Tema sõnul soovitakse konkursi kaudu tunnustada ettevõtjaid, vabaühendusi, sihtasutusi ja kohalikke omavalitsusi, kes on LEADER-meetme toetuse abil viinud ellu olulisi piirkonna arengule kaasa aitavaid tegevusi.

"LEADER-meetme toel tehtud projektid väärivad märkamist. Paljud LEADER-i projektid on oluliselt mõjutanud maakogukondade elu ja aidanud ettevõtjatel edukad olla," selgitas Ave Bremse maaelu võrgustikutöö osakonnast. Samalaadset konkurssi korraldatakse projektinäidete leidmiseks teist korda. 2011. aasta tulemusi saab vaadata SIIT.

LEADER-i toetusprogramm on üks edukamaid Euroopa Komisjoni algatusi, mis sai alguse juba 1991. aastal. Programmi eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas kohaliku tasandi koostöö kaudu, aidates luua kohalikel partnerlustel põhinevaid maaelu arengustrateegiaid. Eestis on LEADER-i lähenemist edukalt rakendatud alates 2006. aastast. Praegu tegutseb Eestis LEADER-meetme raames 26 kohalikku tegevusgruppi.