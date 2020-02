Tartu Ülikool ootab gümnasiste lahtiste uste päevale

"Lahtiste uste päev on noortele imehea võimalus tutvuda huvipakkuvate erialadega sellises vormis, nagu neile sobib. Näiteks on võimalus osaleda töötubades, koguda infot erialade messil või hoopis rääkida mõne õppejõu või üliõpilasega," ütles lahtiste uste päeva projektijuht, ülikooli turundusspetsialist Marleen Otsus. "Loodan, et noored saavad päeva jooksul julgus- ja kindlustunde ning vajaliku info, et kandideerida ülikooli meelepärasele erialale."