Pioneeripataljon aitas tagalaüksuse üle jõe

Pioneeripataljoni sillarühma ülem nooremleitnant Fred-Erik Štarkov ütles, et tegemist oli esimese harjutusega, kus ajateenijad said oma oskuseid proovida, paigaldades silla üle reaalse vooluveekogu. "Lihtne pole see kunagi, aga mehed said hästi hakkama – rühmavanemaga drillisid nad eelmisel nädalal ühe mooduliga silla panekut, sellel nädalal jätkati kahe mooduliga," rääkis Štarkov.