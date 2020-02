Maaeluministeerium jagas teenetemärke

Martin Minjajev on pikalt ja pühendunult panustanud Eesti toiduohutuspoliitika kujundamisse. Ta töötas maaeluministeeriumis kokku 15 aastat ning praegu on ametis Euroopa Komisjoni tervise ja toiduohutuse peadirektoraadis taimetervise valdkonna audiitorina.

Ermo Sepp on tubli ja uuendusmeelne seakasvataja, kelle tööd on tunnustatud nii parima seakasvataja kui ka aasta põllumehe tiitliga. Teda peetakse seakasvatajate ühistegevuse hingeks, kes on aidanud ka rasketel aastatel sealihatootmist Eestis elujõulisena hoida. Tal on tihe koostöö ka oma valdkonna teadlastega ja tema farmides teevad suure osa tööst ära masinad ja arvutid.