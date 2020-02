Keskkonnaamet ootab ülesvõtteid Virumaa vete halvast seisundist

"Põlevkivitööstuse jääkidest mürgiseks muutunud jõgi või paisu taha lõksu jäänud lõhe ei pruugi tunduda just parimad fotomagnetid. Ometi just selliseid ülesvõtteid me oma fotokonkursile ootame," ütles keskkonnaameti keskkonnaosakonna projektijuht Liisi Marits, kelle sõnul on konkursi eesmärk näidata ja teadvustada, milliseid jälgi on inimese tegevus Virumaa veestikule jätnud. "Piltlikult öeldes: mida inetum olukord kaadris, seda parem," lisas ta.