Saksa sõduri vormis nõukaajal keset Rakveret

Tellijale

Teine “sakslastest”, see, kel relv seljas, astub midagi märkamata edasi. Bussile ja miilitsale lähemal kõndiv Garry Pavlov saab aru, et asi on jama: võtab vöölt haakristisümboliga rihma ning saadab selle üle aia staadionile. Mütsi ees ilutseva Saksa kotka jõuab ta samuti küljest rebida ja minema visata, kuid seljakotis leiduvat saksakeelsete kirjadega palakat mitte. Nagu ka õppegranaate ja muid vidinaid.