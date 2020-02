Ugala teater jõuab lähiajal Rakverre kolme lavastusega

14. veebruaril Ugala teatris lavale jõudvat “Trillerit” näeb Virumaa publik juba loetud päevad pärast esietendust. Taago Tubina põnevust ja kiremängu täis lavastuses astub üles Mirtel Pohla, kellele see on esimene kord Ugala tükis kaasa teha.

Lugu hakkab hargnema õhtust, kui naine saabub koju ja avastab oma mehe kohta midagi väga ehmatavat. Ta ei oska teha muud kui paluda appi enda hea sõbranna. See on esimene samm nelja inimese elu puudutavas sündmusejadas. Iga järgmine samm toob kaasa ettearvamatuid ja üha kaugemale ulatuvaid tagajärgi. Milleni võib viia üks esmapilgul kergekaalulisena näiv tegu, kui mängus on armastus? “Triller” etendub Rakvere teatris 26. veebruaril.