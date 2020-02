Põhiauto purunemine seab Rakvere päästjad keerulisse olukorda

Tellijale

Ida päästekeskuse valmisoleku büroo juhataja Indrek Pung selgitas, et Virumaal on reservis kolm põhiautot. Need annavad võimaluse teiste põhiautode nii plaaniväliseks kui ka plaanipäraseks hoolduseks ja remondiks. Seega Rakvere põhiauto purunemine seab Punga sõnul esmalt keerulisse olukorda hooldust ja remonti tegevad tehnikud. “Hooldus- ja remondigraafikud tuli täielikult ümber teha,” sõnas ta.