Ansambel Juhan toob muusikasse pandud Liivi Rakveresse

Jaak Sooäär rääkis, et on Juhan Liivi luule vastu kiindumust tundnud juba keskkoolipäevist saati, kuid mõte Liivi luuletustele muusikat teha tekkis pärast seda, kui ta oli lugenud Jüri Talveti koostatud mahukat Liivi luuletuste kogumikku “Tuulehoog lõi vetesse”.

“Avastasin sealt väga palju mulle tundmatut Liivi luulet ja eriti kõnetasid mind sotsiaalsed tekstid,” lausus Sooäär ja lisas, et Juhan Liivil on palju luuletusi, mis on ajatud ning mida oleks kirjutatud justkui tänapäeva silmas pidades.