Galerii: virulased said presidendilt teenetemärgi rinda

Valgetähe IV klassi teenetemärgi saanud Lääne-Viru ettevõtja ja kohaliku elu edendaja, AS-i Aru Grupp juht Juhan Viise rääkis, et üritus oli meeldivalt lihtne, õhkkond sundimatu ja heatahtlik. "Presidendiga käepigistuse saatel tänasime vastastikku," rääkis Viise.

Valgetähe V klassi teenetemärgi pälvinud koduloouurija ja Viru-Nigula koduloomuuseumi juhataja Ene Ehrenpreis sõnas, et üritus läks kenasti korda ja president naeratas soojalt. "Ütlesin Kersti Kaljulaidile aitäh. See oli põgus kohtumine aga väga meeldiv," lausus Ehrenpreis. Koduloomuuseumi juhataja ei osanud veel öelda, kuhu ta teenetemärgi paneb. "Olen lastel külas, vaatasime kõik koos teenetemärki. Ütlesin lastelastele, et tehke järgi. Nad ütlesid, et annab oodata, " jutustas Ehrenpreis eile õhtul.

Valgetähe V klassi teenetemärgi pälvis ka alushariduse ja õuesõppe edendaja Lehte Tuuling.

Teenetemärkidega tunnustatakse Eesti inimesi ja meie toetajaid välisriikides nende sihikindluse eest oma tegevuses ning lojaalsuses põhimõtetele, millele toetub kaasaegne Eesti – avatusele ja demokraatiale, teadmistele ja ettevõtlikkusele, hoolimisele ja märkamisele.

Kersti Kaljulaid ütles pidulikul üritusel, et tänamine on midagi, mida ei peaks kunagi homseks jätma. "Eesti tänab teid. Ja mul on rõõm olla selle tänu vahendajaks, sest keegi on kusagil tundnud – see on nii oluline, mida te teete, et tahaks sellest kogu meie rahvaga rääkida," lausus Kaljulaid riiklikke teenetemärke üle andes.

"Võib-olla just praegu, aastal 2020, tundub tänamine ja kaasteeliste tunnustamine isegi tähtsam, kui see on olnud kunagi varem. Praegusel ajastul teab igaüks, kes oma nina koduuksest välja pistab selleks, et midagi avalikkusega jagada, kuidagi eest vedada, millelegi vastu vaielda või millegi eest seista, et ta riskib seejuures ka kriitikaga, mida tegelikult pole ära teeninud," lisas president Kaljulaid.