Kuldne Kelly: Rakvere ViKe välejalg teenis meistrikulla

Üheks asjaoluks lisaks suhteliselt hõredale konkurentsile oli, et mõned päevad varem tabas läänevirulast külmetusest tingitud viirushaigus, millest ta alles tasapisi taastub. "Tänane jooks oli veel küsimärgi all, aga mõtlesin, et kuna ta on nii palju aeglasem ja pole eriti kiirust vaja, siis teen kaasa," rääkis Kelly Nevolihhin. "Kerge viirus oli see nädal kolm päeva, aga sain ilusti jagu sellest ja täna kannatas startida. Veebruarikuu on alati olnud justkui needus või mingi reegel: täpselt siis, kui toimuvad Eesti meistrivõistlused, olen ma sellel ajal tõbine."