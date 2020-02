Video: Küllike Namm lubas panna vapimärgi büroo seinale

Vandeadvokaat Küllike Namm on naine, kelle panus õigusalal on hindamatu. Ta on suutnud Rakvere peaväljaku ääres asuva Lääne-Virumaa suurima advokaadibüroo omanikuna avada büroo Tartus Raekoja platsil ja Tallinna vanalinnas.

2015. aastal nimetati Eesti advokatuuri 1056 liikme seas just Küllike Namm klassikalises advokaaditöös silmapaistvaimaks. Aasta advokaat on töötanud mitme üldsusele teada-tuntud olulise kohtuasjaga. Advokaatide dünastiast pärit Nammi tugevuseks loetakse teadmisi ja sõnulseletamatut oskust loovalt seinu lõhkuda. Tema ema Lea Mandel, kes nüüdseks on läinud manala teed, ta ise ja tema tütar Kristiina Lee on lühikest aega olnud kõik advokatuuri liikmed.