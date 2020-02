102-aastaseid on Eestis kakskümmend üks meest-naist

Üle saja aastaseid on Eestis 134 inimest. Ümmargust, 100. aastast sünnipäeva on pidanud kõige rohkem - 51 inimest. 101. aastast sünnipäeva on tähistanud 40 inimest.

Kodumaast vanemaid inimesi on Eestis samuti. 103. sünnipäeva on näinud seitse inimest, 104. aastast sünnipäeva aga kuus inimest. 105. ja 106. aastaseks on elanud neli inimest, 107. aastane on praegu üks proua.